Anteprima24.it - VIDEO/ Ore 11:24 il tunnel è “realtà”: Festa taglia il nastro

Tempo di lettura: 3 minutiL’orologio segna le 11:25 quando la prima automobile, quella dei Vigili Urbani di Avellino con il sindaco Laura Nargi al lato passeggeri percorre, 17 anni dopo la posa della prima “pietra” di quell’infrastruttura sotterranea chiamata.E stavolta non si tratta di prove o sopralluoghi, stavolta si tratta di un taglio del, quello passato alla ore 11.24 per le mani dell’ex sindaco Gianlucache segnaa certamente la storia.Ed è proprio a lui che va il ringraziamento del sindaco Nargi: “Senza la caparbietà dell’ex amministrazione, senza l’impegno dei dirigenti del Comune, senza il Ministro Matteo Piantedosi che mi è stato vicino per l’intercoluzione con il Governo centrale per sbloccare l’iter burocratico, oggi non saremmo ancora qui”, dice Nargi,Con buona pace delle roventi polemiche che hanno contraddistinto ogni singolo passo, tra contrari (tanti) ad un’opera che strada facendo ha anche perso la sua naturale vocazione, dopo lo stralcio del progetto dei parcheggi interrati di Palazzo di città, dopo “87 prescrizioni”, dicea gran voce, a rivendicare la forza del risultato raggiunto.