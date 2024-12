Nerdpool.it - The Sticky – Il grande furto: quanti sono gli episodi?

Leggi su Nerdpool.it

The Stichy – Il, la nuova serie comedy drama su Prime Video, è composta da seiche intrecciano umorismo nero e suspense. La trama ruota attorno a Ruth landry, una donna audace che, insieme al suo improbabile team, tenta di compiere unlegato al famoso sciroppo d’acero rubato nel 2012. Con una narrazione che alterna momenti di tensione a situazioni paradossali, ognio porta i protagonisti sempre più vicino al loro obiettivo, ma anche alle difficoltà e alle complicazioni che un piano così ambizioso comporta.Di seguito il Trailer Ufficiale:La serie, che gioca con dinamiche di gruppo e offre un’interpretazione unica di un fatto realmente accaduto, presenta un cast di talento, tra cui Margo Martindale e Chris Diamantopoulus. Non solo i personaggi si trovano a fare i conti con la legge, ma anche con la propria moralità, in una storia che mescola con abilità il crimine e comicità.