Lanazione.it - “Talenti in Azione”, il progetto per i giovani fino all’accompagnamento al lavoro

Prato, 6 dicembre 2024 - Al via a Prato ilin” , promosso dall’Agenzia formativa capofila Formatica in collaborcon Comune di Prato, Arci, Cooperative sociali Alice, Intrecci e Pane & Rose e l’Azienda di ristorSeipuntozero. Rivolto aidai 18 ai 34 anni disoccupati o inattivi, l’obiettivo delè lo sviluppo delle competenze deiNeet e la credi reti stabili tra organizzazioni e realtà territoriali. Grazie al sostegno del Comune di Prato e il coinvolgimento degli enti locali, icoinvolti, saranno protagonisti attivi di un percorso di formprofessionale e personalizzato in base alle proprie esigenze ed inclinazioni Si potrà scegliere tra un vasto catalogo di corsi progettati in base alle esigenze territoriali e realizzabili grazie al sostegno di una rete di servizi che permetterà di acquisire le competenze di base e trasversali per un reinserimento lavorativo mirato.