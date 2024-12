Salvini e la nuova linea sulle gite | da gennaio le gestiranno gli uffici scolastici regionali I presidi | Si rischia lo stop alle uscite

Leggi su Open.online

scolastiche nel caos. E la causa è da rintracciare nella riforma del codice degli appalti, approvata dal governo alla fine 2022 e diventata operativa nel 2023, che impone anchescuole di seguire le stesse regole riservate agli appalti pubblici, obbligandole a qualificarsi come stazioni appaltanti per qualsiasi spesa superiore ai 140mila euro. Ma per molte scuole rispettare queste procedure si rivela particolarmente difficile. Per organizzare un viaggio d’istruzione, infatti, serve pubblicare un bando, valutare offerte e assegnare l’appalto secondo criteri molto rigidi. Pratiche simili a quelle richieste per opere pubbliche. Un onere che pochi istituti riescono a sostenere con il personale amministrativo poco preparato ad affrontare simili complessità. Alcuni dirigenti, come accaduto a Pavia, hanno deciso di informare in anticipo le famiglie, comunicando che quest’anno lescolastiche non saranno organizzate per via di quella che definiscono «un’impossibilità temporanea di procedere agli appalti relativididattiche».