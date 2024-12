Tvzap.it - Re Carlo, spunta il vero motivo per cui non vorrebbe Harry a Palazzo durante il Natale

Leggi su Tvzap.it

Pare che quest’anno, il principenon si recherà nel Regno Unito per andare a trovare la sua famiglia d’originele vacanze di. Di recente, èto fuori ilper cui Renonil. A spiegare cosa c’è dietro questa scelta, l’esperta reale Ingrid Seward. (Continua dopo le foto)Leggi anche: Berrettini non si trattiene e smentisce Sinner davanti a tutti (VIDEO)Leggi anche: Mondo del calcio in lutto, l’addio commosso del campione a una figura iconicaResempre più lontano daI rapporti tra il Principee la Royal Family non sono mai stati più freddi.le ultime visite nel Regno Unito,non ha avuto la possibilità di vedere il padre, che da un anno ha ricevuto la diagnosi di cancro.