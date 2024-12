Unlimitednews.it - Rapporto Banca Ifis, ricavi Sport System italiano a 120 mld

ROMA (ITALPRESS) – Nel 2023, loha generatoper 119,6 miliardi di euro, un dato in crescita del 17% rispetto all’anno precedente. Una crescita sostenuta soprattutto dall’espansione del turismoivo, il cui giro d’affari è cresciuto del 65%. Sono alcuni dei dati emersi dall’Osservatorio disullo, la cui quarta edizione è stata presentata questa mattina a Roma nella Sala Giunta del Coni. Per il quarto anno consecutivo,ha consegnato al Coni un assegno da 160mila euro che sarà distribuito in maniera uguale a tutti i medagliati azzurri juniores del 2024. Un sostegno economico allogiovanile che produce un impatto sociale di 4,1 volte superiore rispetto all’investimento erogato. “L’idea di questa partnership con il Coni era dare a questi ragazzi un supporto in più per migliorare il proprio work-life balance, che unisce studio, vita familiare, trasferteive e la pressione data dall’agonismo – ha dichiarato il presidente di, Ernesto Fùrstenberg Fassio – Credo che loin Italia sia veicolo di cultura sana per i giovani e per creare un tessuto dove i ragazzi possano esprimersi e trovare un percorso scolastico eivo, una vita sana e ricca di valori”.