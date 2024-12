Metropolitanmagazine.it - Natale, una questione di ricordi: come funziona il “marketing della nostalgia”

Ilè, probabilmente, la festa più divisiva al mondo: o la si ama, o la si odia. Chi appartiene alla prima categoria, e magari inizia ad essere grandicello, vive questo periodo con sentimenti contrastante, tra i quali prevale sì la gioia, ma con un retrogusto dolceamaro di malinconia. Man mano che il 25 dicembre si avvicina, infatti, riaffiorano alla mented’infanzia, memorie di festività passate con la famiglia al completo, magari a casa dei nonni, tra un giocattolo scartato e una zeppola rubata dalla cucina. Su questo spirito agrodolce si basa il cosiddetto “”, un insieme di trovate pubblicitarie che, specialmente in quest’ultimo mese dell’anno, punta a stimolare reminiscenze di ieri, per spingere il consumatore di oggi ad acquistare, per se stesso o per gli altri.