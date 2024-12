Infobetting.com - Monaco-Tolosa (sabato 07 dicembre 2024 ore 17:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati

Leggi su Infobetting.com

Secondo KO consecutivo per ildi Huetter che cade contro il Marsiglia e viene raggiunto dai Phoceens al secondo posto in classifica, a -7 dal Paris Saint Germain; questo alla vigilia della sfida interna contro il. Gli asemists hanno trovato un Marsiglia in gran forma che ha trovato l’episodio del rigore nel finale di Greenwood che vale i 3 punti e la .InfoBetting: Scommesse Sportive e