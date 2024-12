Lo Stagista l’allenatore di volley Massimo Eccheli | Il mio segreto? Includere gli atleti nelle decisioni – Il podcast

Leggi su Open.online

«Dicono spesso che il ruolo delsia gestire il caos, per me invece meno caos c’è meglio è. Così ci si focalizza sulle cose davvero importanti».Ecchelli, allenatore della VeroMonza, ci tiene a distaccarsi dal sentire comune. Un po’ come ha fatto per tutta la sua carriera, evitando finché ha potuto la calca dei grandi palcoscenici sportivi e preferendo invece le retrovie. In particolare quelle delle giovanili, con annessi non pochi “scontri” con i genitori: «Hanno ambizioni, vedono il loro figlio proiettato in situazioni ancora non realizzate. Ma questo spesso incide sulla tranquillità del ragazzo», ha detto durante la settima puntata delaudio e video Lodi Filippo Grondona, prodotto da Faro Entertainment e SBAM Noisy Ideas in media partnership con Open.