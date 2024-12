Oasport.it - LIVE Virtus Bologna-Stella Rossa 85-88, Eurolega basket 2024 in DIRETTA: tripla pesante di Kalinic

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI OLIMPIA MILANO-ASVEL (alle 20.45)Timeout.85-88 Non è vero,da centro campo di Nikola. Che canestro. La difesa di Shengelia era ottima.85-85 SHENGELIA dispone a piacimento die pareggia!83-85 Magia di Canaan per Mitrovic.2:22 Rimessa serba con 13?.83-83 Uno su due (4/5) per il georgiano.2:33 Fallo di McIntyre su Shengelia, che va in lunetta.82-83 Tutti in terra in area, si tocca il ginocchio Shengelia. Intanto però il gioco prosegue. Petrusev colpisce con ladall’angolo.avanti.82-80 Shengelia in “fuorigioco” ne segna due importanti a 3:01!Timeout. Siamo pari, sembra destino che ladebba giocarsela nel finale!80-80 Mamma mia! Dos Santos nell’angolo per Canaan, sbaglia, rimbalzo d’attacco e seconda chance per l’ex Pana.