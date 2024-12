Oasport.it - LIVE Sci di fondo, 10 km Lillehammer 2024 in DIRETTA: Nyenget firma il festival norvegese! Sci lenti, azzurri lontanissimi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.35: Italia senza gloria. Ventura è 43mo a 1’57”, Barp è 44mo a 2’01”, Daprà 51mo a 2’14”, Graz 64mo a 2’37”, Pellegrino 66mo a 2’43”11.33: A completare la top 10 quarto ilAndersen, quinto ilRee, sesto ilStenshagen, settimo il tedesco Moch, ottavo ilHedegart a pari merito con l’austriaco Vermeulen, decimo ilGolberg11.32: Seconda tripletta consecutiva per la Norvegia dopo la 20 km di Ruka ma ai norvegesi hanno fatto molto di più. Primo, secondo Krueger, terzo Amundsen11.31: Debacle azzurra. Il migliore degli italiani è 40mo. Molto probabile che gli italiani abbiano sbagliato la scelta degli sci ma è già la seconda volta che accade e l’impressione è che in questo momento il gap tra glie il top si sia alzato ulteriormente.