Ilgiorno.it - La voce più bella nell’ombra: "Così restiamo fuori dal tempo"

Leggi su Ilgiorno.it

La conosciamo tutti. Senza saperlo. È lei ad esempio che tira le fila della puntata, mentre Bruno Barbieri pensa a qualche marachella in "4 Hotel" su Sky. Ed è sempre lei a sedurre con la suanello spot per un orologio di lusso o una crema di bellezza. Insomma: Elena Andreoli è una delle doppiatrici più famose delle nostre giornate. Da poco è stata premiata con l’Anello d’oro come migliorfemminile della tv, all’interno del festival "Voci". Riconoscimento prestigioso. Per questa milanese senza età, cresciuta a pane e teatro, da sempre a suo agio un po’ ovunque fra cinema, televisione, musica, pubblicità. Elena, come si sente ad aver vinto il “pallone d’oro“ del doppiaggio? "Onorata e stupita, di solito vincono le grandi voci del cinema. Infatti avevo al mio fianco professionisti stupendi come Rodolfo Bianchi, Chevalier, Roberto Pedicini.