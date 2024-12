Game-experience.it - Kingdom Come: Deliverance 2, lo Story Trailer mostra l’orrore della guerra

Warhorse Studios ha mantenuto la parola data appena qualche ora fa, pubblicando proprio in questi istanti il nuovodi2 chesuggerisce con forza il nome stesso va a focalizzarsi sulla componente narrativa del gioco.Grazie a questo video è possibile vedere ancora una volta tutta una serie di scene tratte dalla Boemia del quindicesimo secolo, catapultando i fan nella storia di Henry, il figlio di un fabbro chiamato a proseguire suo viaggio tra vendetta, tradimenti e scoperta personale.Il team di sviluppo ha precisato che la storia di2 affronterà dei temi decisamente maturi, tra i quali troviamo lacivile ed i conflitti tra nobili e popolo, offrendo inoltre ben cinque ore di sequenze d’intermezzo. La storia segue Henry mentre è impegnato in una missione di vendetta per l’uccisione dei suoi genitori, affrontando nemici potentiil re ungherese Sigismondo ed i suoi alleati.