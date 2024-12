Metropolitanmagazine.it - Eva Grimaldi ritorna al Grande Fratello come concorrente

Lunedì 16 dicembre Alfonso Signorini alaprirà la porta rossa a tre nuove concorrenti che a quel reality hanno già partecipato: Eva, Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta.Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta sono state due concorrenti amatissime della quinta edizione delVip (dove sono rimaste entrambe sei mesi), Evaha invece partecipato l’anno successivo entrando in corsa proprioquesta volta. L’esperienza di, tuttavia, è passata in sordina e nessuno realmente se la ricorda. In quella Casa c’è rimasta solo tre settimane schiacciata da personalità fortile sorelle Selassié, Soleil Sorge e Alex Belli.Una piccola curiosità: la sesta edizione delVip che ha visto fra le concorrenti Evaha vantato anche la presenza di Maria Monsè.