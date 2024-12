Terzotemponapoli.com - De Luca: “Napoli, servono nuovi rinforzi”

Leggi su Terzotemponapoli.com

Francesco De, giornalista, è intervenuto a “Magazine Live”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio, che approfondisce i temi proposti sul web daMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Queste le sue parole:“Il turnover andava fatto, ma non andava fatto in questa maniera. Cambiare tutti i calciatori ha creato un problema alla squadra e gli interpreti non hanno avuto la cattiveria giusta. E’ chiaro quando Raspadori sfrutta così male questa occasione, ci resta male. Mi aspettavo di più di lui. La partita fa emergere la realtà che ha 14-15 calciatori di pari livello, gli altri è difficile vederli in una rosa prima in classifica. Credo che sia il caso di integrare questa rosa ed è un ragionamento che Conte e De Laurentiis stanno facendo.