Cerveteri, tutto pronto per la Festa dell’Olio Nuovo

, 6 dicembre 2024 – Comincia oggi, venerdì 6 dicembre, la 15esima edizione delladi. La manizione, organizzata dall’Assessorato alle Politiche Agricole del Comune di, insieme all’Associazione Cascatelle e all’Associazione 3.0 in collaborazione con l’Associazione We For You, fino a domenica 8 dicembre vedrà nel Centro Storico dil’esposizione di prodotti oleari e tipici del territorio, degustazioni, conferenze e momenti informativi sull’olio, ma anche spazi di intrattenimento musicale dal vivo.“Laè una delle manizioni più attese nel nostro territorio che negli anni ha avuto una crescita davvero importante, sia per quanto riguarda il numero di aziende ed espositori che per i visitatori – ha dichiarato l’Assessore alle Politiche Agricole Riccardo Ferri – la crescita di questa manizione è tangibile: basti pensare che quando è nata si svolgeva in una giornata unica e che oggi abbraccia un intero weekend, dal venerdì alla domenica.