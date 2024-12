Inter-news.it - Brito: «Il River Plate prenderà giocatori di qualità per il 2025». Inter nel mirino

Leggi su Inter-news.it

Jorge, Presidente del, ha promesso ai tifosi del suo club una campagna acquisti funzionale a costruire una squadra competitiva: il Mondiale per Club, con l’tra le avversarie ai gironi, come tappa fondamentale del percorso.LE DICHIARAZIONI – Jorgeè tornato, durante un’vista concessa a Tyc Sports, sui sorteggi del Mondiale per Club che hanno determinato la presenza dell’nello stesso girone del suo. Il Presidente del club argentino ha indicato la strategia che la società di Buenos Aires utilizzerà per farsi trovare pronta all’occasione: «È un anno particolare nel quale cercheremo di competere. Per quanto riguarda il mercato, ritengo che si tratti di una finestra trasferimenti complessa. Lavoreremo molto duramente per farci trovare pronti in occasione di quel che accadrà nel