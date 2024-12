Scuolalink.it - Bonus Imu 2024: tutte le agevolazioni per ridurre o azzerare l’imposta

IlImunon esiste come agevolazione unica, ma comprende una serie di sconti e esenzioni previsti per specifiche categorie di contribuenti e immobili. Tra le principalitroviamo riduzioni del 50% o 25% e persino esenzioni totali per casi particolari, come le case occupate o gli immobili concessi in comodato d’uso ai parenti. Vediamo nel dettaglio come funziona e a chi spettano i benefici. Riduzione Imu per immobili in comodato d’uso Concedere un immobile in comodato d’uso gratuito ai parenti in linea retta (genitori o figli) permette di ottenere una riduzione del 50% sull’Imu. Per accedere a questo sconto è necessario registrare un contratto di comodato d’uso e rispettare requisiti specifici: L’immobile deve essere utilizzato come abitazione principale dal parente; Il proprietario deve risiedere e avere dimora nello stesso Comune dell’immobile concesso in comodato; Non si possono possedere più di un altro immobile in Italia oltre a quello ceduto in comodato.