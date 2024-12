Bel Canto, esce il libro “La Bastardella” su Lucrezia Agujari

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 6 dic. (askanews) – È stato presentato alla Camera dei Deputati il“La: vita di, regina del Bel” (Set Editrice) firmato dalla cantante lirica, nonché Segretario Generale dell’Unione Artisti, Dora Liguori. Nel corso della presentazione, indetta su iniziativa dell’On. Grazia Di Maggio, è stata ricordata l’arte e la vita di quella che viene considerata la più grande esponente del Bel, inserito dall’Unesco nella Lista del Patrimonio immateriale dell’Umanità. “Il bel– ha dichiarato la Di Maggio – non è solo un tratto distintivo della nostra storia musicale ma una parte della nostra identità. È nato qui in Italia e non è un caso che sia stato recentemente riconosciuto dall’Unesco come patrimonio immateriale dell’umanità. Voglio ringraziare la professoressa Liguori per questa preziosa opera che ci restituisce la memoria di un artista il cui talento merita di essere conosciuto e apprezzato anche dalle nuove generazioni.