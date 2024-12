Isaechia.it - Anticipazioni Amici 24 del 6/12/24: eliminazione a sorpresa, l’esito delle sfide di Luk3 e Chiara

Domenica 8 Dicembre andrà in onda una nuova puntata di, di seguito legrazie al portale Superguida Tv:Ospiti musicali: Pinguini Tattici e Aiello che giudica la gara inediti,Giudicigare: Christian De Sica (giudice canto), Gabriele Rossi e Alberto Marano (giudici ballo). Aiello giudica gara inediti. Marcello Sacchetta giudica gara improvvisazione ballocontinua ad essere nell’occhio del ciclone. Oltre a finire ultimo in classifica canto, ha Anna Pettinelli che non lo lascia in pace nemmeno un momento. Teodora doveva recuperare la sfida non fatta settimana scorsa mentree Diego hanno dovuto affrontare la sfida in quanto giunti ultimi nelle rispettive classifiche di canto e ballo domenica scorsa. Come sono andati? Cosa è accaduto?Diego eliminatopassa vincendo la sfida contro Vincenzo Cairo.