Udine, morì schiacciata da acquasantiera: condannato maestro religione

Il giudice monocratico del Tribunale dihaa 2 anni e 4 mesi di reclusione per omicidio colposo padre Ioan Marginean Cocis, direttore spirituale dell'educandato Uccellis, e assolto la dirigente scolastica, Anna Maria Zilli. E' la sentenza di primo grado pronunciata oggi nel processo per la morte di Penelope Cossàro, la bambina di 7 anni rimastada un'di marmo il 21 novembre 2019 durante un'attività con ildi, nella chiesa di Santa Chiara. L', di oltre 300 chili, risalente al 1664, cadde addosso alla bimba, come è stato accertato dalla perizia, a causa della malta scadente, consumata dai secoli. Al religioso la Procura ha contestato la mancata diligenza e la scarsa sorveglianza. I genitori della vittima hanno intentato una causa in sede civile, a Trieste, contro il ministero dell'Istruzione.