Lettera43.it - Tim è premium partner della Juventus: annunciato l’accordo biennale

Leggi su Lettera43.it

e Tim hannounaship di due anni che vedrà il colosso delle telecomunicazioni diventaredel club bianconero.include il logo Tim come Sleeve Sponsor delle maglieprima squadra femminile e dell’U20 maschile, oltre a una presenza strategica all’Allianz Stadium durante le partiteprima squadra maschile. Per i clienti Tim, inoltre, sono previste esperienze esclusive legate al mondo. La collaborazione si inserisce nella campagna “La Forza delle Connessioni” di Tim. Francesco Calvo, dirigenteJuve, ha definitocome un connubio di eccellenza e innovazione, mentre Andrea Rossini di Tim ha sottolineato l’impegno per parità di genere e dedizione sportiva.Scanavino sul main sponsor: «Accordo entro la finestagione»Nel frattempo, laè ancora alla ricerca del main sponsor dopo l’addio di Jeep.