Sanremo: la Rai perde il Festival? Ecco cosa hanno deciso i giudici del Tar della Liguria

Il Tarha stabilito che il Comune didovrà affidare i diritti delcanzone italiana mediante gare pubbliche e non direttamente alla RAI: quale sarà la reazione a viale Mazzini? La sentenza potrebbe essere di quelle storiche: il Tarha stabilito che affidaredirettamente alla RAI è illegittimo. Per i prossimi anni, il Comune dovrà procedere mediante pubblica gara a cui potranno partecipare tutti i broadcaster interessati.succede ora? Idi "salvare" l'edizione del prossimo febbraio, che sarà condotta da Carlo Conti. Pertanto2025 andrà in onda su Rai 1, come le precedenti, ma a partire dal 2026 il, per la prima volta in 75 anni, potrebbe essere trasmesso da un'altra emittente. Nel comunicato del Tar si legge: "Con sentenza .