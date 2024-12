Spazionapoli.it - Raspadori, nuovo assalto dalla Serie A: l’ipotesi a sorpresa per gennaio

Jackpotrebbe lasciare il Napoli a, c’è unA: spunta aun ipotesi perRestano insistenti le voci di una possibile cessione di Jacknella prossima sessione di calciomercato. A partire dasi darà ampio spazio alla campagna acquisti invernale, che durerà fino a lunedì 3 febbraio. Un mese intero per muoversi nella maniera più intelligente in vista dei quasi 6 mesi che rimarranno diA, dove si deciderà chi sarà ad aggiungere uno scudetto nella propria bacheca.Dopo 14 giornate il Napoli è in testa al campionato, seguito dall’Atalanta a -1 e a +4 da Inter, Fiorentina e Lazio, con le prime due che dovranno recuperare lo scontro diretto non giocato nello scorso weekend per il malore di Bove. Per riuscire a mantenere la vetta bisognerà procedere con i giusti acquisti, ma anche valutare le possibili cessioni.