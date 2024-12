Ilrestodelcarlino.it - "Qui consumo di suolo quasi nullo perché investiamo nel recupero"

Il piccolo centro di Massa Fermana è primo a livello nazionale, insieme a Trieste e Bareggio comune del milanese, nella speciale classifica annuale del 2023 del ‘Salva’, rapporto elaborato dalla Snpa (Sistema nazionale per la protezione ambientale). Il documento è stato presentato ufficialmente a Roma qualche giorno fa, e in linea di principio esamina la situazione deldel territorio nazionale, sempre più soggetto a cementificazione. Tanto per dare qualche numero: in Italia si sono consumati nel 2023 ogni giorno circa 20 ettari di terreno, un dato leggermente inferiore rispetto al 2022, ma comunque sopra la media degli ultimi 10 anni. A livello nazionale la regione con minor percentuale didinel 2023 è la Valle d’Aosta con 17 ettari. Le Marche si trovano a meta classica con 260 ettari diconsumato, in questa classifica le regioni con maggioresono: Emilia Romagna con 815 ettari e Veneto con 891 ettari.