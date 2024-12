Ilgiorno.it - Premana riabbraccia Michi con un cuore nuovo: “Bentornato guerriero”

, 5 dicembre 2024 –è tornato a casa, nella sua. Ha un. Il, che ora è il suo, ha preso il posto del suo vecchiomalato. Glielo ha regalato un anonimo donatore, giovane come lui, morto probabilmente in seguito a un incidente, i cui familiari hanno accettato che continuasse a battere nel petto di un altro ragazzo a cui hanno salvato la vita., appunto. Michele G., 27 anni, 28 tra tre settimane, mancava da casa, dalla sua, da 20 lunghissimi mesi, carichi di angoscia, aspettative, soprattutto speranza. Gli amici e il parroco don Matteo lo hanno accolto come un eroe, con un tripudio di campane a festa, le stelline incandescenti, i palloncini colorati. “Sapevano tutti che questa battaglia l’avresti vinta tu!.a casa”, il saluto della nonna, delle zie Ale e Sara, dello zio Sandro e dello zio Andrea, e di Mario, Luci, Lupe, Susi, Seri.