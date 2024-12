Thesocialpost.it - Precipita da una finestra a Roma, bambino di 11 anni in gravissime condizioni

Tragedia in Italia. Undi 11to da unadi un palazzo al civico 70 di via Igino Giordani al Collatino, alla periferia di. Sul posto il 118 e la polizia. Il personale del 118 sta trasportando ilin ospedale: purtroppo sembra che il ragazzo, stando a quanto riportato da Repubblica, sia in.Leggi anche:Caos Francia, “Macron ha accettato le dimissioni di Barnier”. I possibili scenariDalle prime informazioni pare che siato da un’altezza di tre metri. Da chiarire la dinamica dell’accaduto. La vittima intanto è stata trasportata all’ospedale pediatricoGesù.La via dell’incidente riporta alla memoria una delle storie di cronaca che ha segnato la storia recente della Capitale. In via Igino Giordani, infatti, Manuel Foffo e Marco Prato uccisero Luca Varani.