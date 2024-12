Liberoquotidiano.it - Poco spettacolo e zero interesse: Coppa Italia, perché il torneo è da riformare

Lanon interessa a nessuno. Non interessa alle società, grandi o piccole che siano. Non interessa ai tifosi, che se la vincono sono contenti ma se la perdono. sticazzi. Non interessa nemmeno agli allenatori, fatta eccezione dei mister in bilico che provano a riabilitare una stagione e guadagnarsi il contrattone. Di questo passo nonrà più nemmeno alle televisioni - anche se Mediaset paga “solo” 58 milioni all'anno fino al 2027 - dato che gli ascolti sono miseri: l'ottavo tra Milan e Sassuolo vinta dai rossoneri con un tennistico 6-1 ha raccolto solo 1,8 milioni di spettatori, equivalenti all'8,9% di share e, segnala Calcio&Finanza, entra in scioltezza nella top-10 degli ottavi in prima serata meno visti degli ultimi dieci anni. Se vi sembrano tanti spettatori, considerate che sono riusciti a batterla praticamente tutti: la fiction “Libera” su Rai 1(3.