Paolo Sorrentino su La Grazia: "Da vent'anni con Toni Servillo volevamo fare un film d'amore alla Truffaut"

Mentre si gode il successo di pubblico di Parthenope, il regista napoletano ha fornito qualche nuovo dettaglio sul suo nuovo, una storia d'che progetta da. Dalle Giornate Professionali di Cinema di Sorrento, dove ha ricevuto i riconoscimenti per il suo Parthenope, tra iitaliani più visti del 2024,ha svelato i primi dettagli del suo nuovo progetto, una storia d'2"lla" intitolata Lache lo vedrà riunito per l'ottava volta con. "Del mio prossimo, La, l'unica cosa che vorrei dire è che conda unaina d'vogliamound', come quelli di. Ma non vorrei passare da Fellini ain un colpo solo. I detrattori comunque dovranno darsi più .