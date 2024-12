Ilrestodelcarlino.it - Ospizio, Conad e la bufera sul bosco: "Ascolteremo con attenzione le richieste dell’amministrazione"

Si amplia – ma non troppo – lo spiraglio di contrattazione pubblico-privato per la salvaguardia delurbano di. "Siamo sempre stati attenti al territorio e sensibili, non abbiamo intenzione di rompere degli equilibri:con la massimaallecomunale", fa sapereCentro Nord, tramite l’amministratore delegato Ivano Ferrarini. Lunedì il consiglio comunale ha bocciato (con i voti del Pd e della Lista Massari) la mozione popolare firmata da oltre 2.500 cittadini (10mila se si contano le firme online) per salvaguardare l’area verde sulla quale, dal 2006, vi sono diritti edificatori per la realizzazione di un Piano particolareggiato ma nella quale, in quasi vent’anni di abbandono, la Natura ha ripeso il sopravvento. Cambiata la congiuntura economica e la situazione demografica dell’area,ha deciso di far valere i propri diritti.