Natale 2024: panettoni e pandori delle pasticcerie Bonfissuto, Lorenzetti, Pistì, Tomarchio, Tabiano e Vincente Delicacies. Quale è il migliore?

. Scegliete voi.Le tavole natalizie sono pronte ad essere arricchite dalle nuove gustose novità proposte per ildalle.Partendo dalla Sicilia, passando per l’Emilia-Romagna e giungendo fino in Veneto, ecco una selezione dei principali protagonisti dei cataloghi natalizi.PASTICCERIAPer il, la pasticceria di Canicattì propone una nuova collezione diartigianali dedicata all’arte e alla sicilianità, spaziando tra classici e “artistici”, ognuno ispirato a una diversa forma d’arte, fino a giungere a Diodoros, il primo panettone della Valle dei Templi, realizzato in collaborazione con il ristorante Casa Diodoros, situato nel cuore del Parco Archeologico di Agrigento.