Ilfattoquotidiano.it - M5s, nella separazione tra Conte e Grillo emergerebbero anche alcuni aspetti economici

di Fabio SelleriNel duello all’ultimo sangue che contrappone, e che purtroppo sta eclissando il dibattito sulla riforma del Movimento, l’accusa più frequente rivolta al Garante dai suoi detrattori riguarda il compenso annuo di 300.000 euro percepito come consulente per la comunicazione. In effetti, è lecito nutrire qualche perplessità sulla congruità di un simile compenso, soprattutto tenendo conto della presenza estremamente saltuaria del fondatore del Movimento nel dibattito pubblico e delle difficoltà nel valutare il suo effettivo apporto alle strutture comunicative. Ma se l’oggetto delndere, come nel più bellicoso dei divorzi, deve diventare la questione pecuniaria, allora diventa inevitabile dare un’occhiataal rendiconto dell’Associazione Movimento 5 Stelle.