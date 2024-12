Thesocialpost.it - Lutto nella musica italiana: morto a 81 anni Mario Tessuto, autore di “Lisa dagli occhi blu”

Un graveha colpito il panoramale italiano. All’età di 81è scomparso, un noto cantante e attore che ha segnato quasi sei decenni di storia dellanel nostro paese. Nato il 7 settembre 1943 a Pignataro Maggiore, in provincia di Caserta,Buongiov– questo il suo vero nome – è deceduto oggi a Vigevano, dove risiedeva da tempo dopo essersi trasferito a Milano con la sua famiglia in gioventù.Leggi anche: “Ora vi siete ritrovati in cielo”.in, addio alla moglie del grande cantante italiano, il cui ultimo concerto risale al 2021, è stato un simbolo di un’Italia ormai lontana. Rappresentava l’epoca deirelli, quelle opere che mescolavano cinema el, contribuendo al successo di molti artisti italiani, tra cui lui e GiMorandi.