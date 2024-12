Oasport.it - LIVE Ding Liren-Gukesh, Mondiale scacchi 2024 in DIRETTA: il cinese cerca di spingere pur nei guai con il tempo

BIANCO:; NERO:12:12 Ed ecco invece la reale posizione attuale, nella quale un'alternativa buona a Ce5 è rappresentata dalla solidificazione della struttura dei pedoni con e3 (durerebbe comunque poco, sarebbe semmai utile per assorbire il cambio in d4).D holds a significant time advantage with 1 hour 21 minutes on the clock, whileis down to 30 minutes after 19 moves! #pic.twitter.com/9UOu9qEabz— International Chess Federation (@FIDEchess) December 5,12:09 La posizione prima di 19. Ta6.Slightly better position for white because of space advantage, superior piece placement, control of h1-a8 diagonal, etc. I would take white but black is fine, but not so much with the clock.#pic.