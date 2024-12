Cultweb.it - Last Christmas compie 40 anni, ma cosa significa davvero la canzone degli Wham?

Leggi su Cultweb.it

Se siete ancora in corsa per ilageddon NON cliccate play sul video. Altrimenti, se come noi avete già perso, cullatevi con le dolci note di!,cult del Natale che il prossimo 15 dicembre compirà 40e che non accenna a perdere fascino.si cela dietro le parole del pezzo scritto da George Michael e Andrew Ridgley? Potremmo dire che si tratti di una revenge song, ovvero di un brano che parla di vendetta, perché il protagonista ha visto il suo cuore andare in frantumi proprio a Natale. Ma un anno dopo lo stesso cuore è stato affidato a cure più amorevoli. Anche se. basta poco per tornare sui propri passi.Ricapitoliamo:non è proprio unaallegra, parla di perdite, di amori finiti e rivalse. Ma come nacque? Siamo nel 1984, a Londra, in piena estate (sic.