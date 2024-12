Calciomercato.it - La Juventus rompe gli indugi: 55 milioni e doppio regalo per Thiago Motta | CM.IT

Serve un nuovo innesto in difesa per la Juve a gennaio: i piani del Dt Giuntoli alla riapertura del mercatoJuve attivissima sul mercato per rinforzare la rosa di, ridotta all’osso dopo gli infortuni della prima parte di stagione che hanno complicato e non poco i piani del nuovo allenatore bianconero.(LaPresse) – Calciomercato.itSpecialmente in difesa, dove la ‘Vecchia Signora’ dovrà rinunciare per il resto della stagione a un alfiere del calibro di Bremer, oltre a un jolly prezioso come Cabal. Non è un mistero quindi che a gennaio arriverà un altro tassello nel reparto arretrato, con Antonio Silva al momento in pole nella lista della spesa del Dt Giuntoli. Trovare un compromesso con il Benfica però non sarà facile, nonostante la volontà del giovane difensore di cambiare aria per trovare maggiore spazio.