Thesocialpost.it - "Illegittimo l'affidamento diretto del Festival di Sanremo alla Rai, serve la gara". La decisione del Tar

Ilnon è ancora iniziato ma è già caos, a poche settimane dall’esibizione dei primi cantanti in. Il Tar (Tribunale amministrativo regionale) per la Liguria ha infatti dichiaratoRai, da parte del Comune di, dell’organizzazione deldella canzone italiana (anni 2024/2025).Leggi anche: Caos Francia, “Macron ha accettato le dimissioni di Barnier”. I possibili scenariNel pronunciarsi i giudici, tuttavia, hanno fatto salvo lo svolgimento dell’edizione del 2025, che, pertanto, avrà luogo come previsto. Per l’avvenire, invece, il Comune didovrà procedere mediante pubblica, aperta agli operatori del settore interessati.Il ricorso nasce dal presidente dei discografici italiani che vorrebbe smantellare l’attuale impianto dele toglierloCittà dei Fiori, interrompendo così una lunga tradizione che vede la kermesse organizzata d’ufficio aogni anno.