Grande Fratello Lorenzo e Shaila si sono lasciati | è vera rottura?

Tanto tuonò che piovve. E che, forse, lafraSpolto eGatta divenne definitiva.Spolto eGatta si sarebbero infatti. I due grandi protagonisti di questa edizione delstati loro, è inutile negarlo. Sin dall’inizio hanno fatto discutere con le loro dichiarazioni surreali sulle rispettive esperienze d’infanzia -Spolto ha persino sostenuto di essere cresciuto in una sorta di girone infernale, quando in realtà si tratta di un paese alle porte di Milano -, con le love story sempre meno love ma soltanto story rispettivamente con Helena Prestes e Javier Martinez e poi con il loro improvviso e rapidissimo innamoramento. Una storia d’amore nata ed esplosa durante la loro permanenza al Gran Hermano spagnolo - guardacaso di mezzo c’è stato un viaggio in aereo senza telecamere durante il quale i due hanno avuto tutto il tempo per accordarsi e pianificare il teatrino al quale hanno fatto assistere il pubblico e gli altri concorrenti delle due versioni del reality show - e che ora sarebbe al capolinea.