Formula E, il mondiale delle monoposto elettriche riparte dal Brasile. Ma niente date italiane

LaE si appresta a cominciare la sua undicesima stagione, dopo aver quasi raggiunto il picco del mezzo milione di spettatori in quella passata. Il 35% di crescita non basta ai responsabili delelettrico, che puntano anche su un rimodulato calendario, che dopo anni torna a essere spalmato su due anni: il primo ePrix si corre il 7 dicembre a San Paolo, in, l’ultimo il 27 luglio a Londra. Al via ci sono sei costruttori (Porsche, Stellantis, Jaguar, Mahindra, Lola Motors e Nissan) per un totale di 11 scuderie (una in meno di quelle previste dalla FIA) e 22 macchine (potenzialmente fino a 24). A darsi battaglia, leaggiornate Gen3 Evo anche a trazione integrale e in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in 1,86”: uno scatto superiore anche ai bolidi di1.