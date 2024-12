Danila De Stefano Ceo visionaria | la manager napoletana tra i 15 migliori capitani del made in Italy nel 2024

Leggi su Ildenaro.it

Per aver trasformato una semplice idea in un’azienda di successo, democratizzando l’accesso alle cure psicologiche grazie al digitale e rivoluzionando un intero settore professionale. Con questa motivazioneDe, Ceo e Founder di Unobravo, è stata riconosciuta per la categoria Visionary tra i 15d’impresa più innovativi e di successo dell’anno, nell’ambito della decima edizione del CEO Italian Summit & Awards, organizzato da Business International, la knowledge unit di Fiera Milano, in collaborazione con Forbes Italia. “Ricevere questo riconoscimento è un grande onore e una conferma di come la passione possa trasformarsi in una realtà concreta, capace di rispondere alle esigenze delle persone. La decisione di intraprendere la professione di psicologa è nata dal desiderio di promuovere il benessere mentale come elemento centrale della vita quotidiana, una visione che oggi guida gli oltre 7.