Anteprima24.it - “ConosciAMO Benevento” fa tappa a Montesarchio, il caudino Meccariello: “Il sogno Serie B è forte”

Tempo di lettura: 2 minutiTerzadi “” l’iniziativa delCalcio per far avvicinare la provincia alla squadra giallorosso. Dopo Montefalcone, San Giorgio la Molara e Apollosa, oggiin Valle Caudina all’Istituto Fermi e all’Istituto Aldo Moro.Una delegazione delCalcio con Biagio, Alin Tosca, Francesco Pio Sena, Gennaro Acampora e Jacopo Manconi si sono confrontati con gli allievi soprattutto sull’alimentazione i propri sogni nei cassetto. Il difensore, Biagio, padrone di casa assoluto, si è soffermato poi ai microfoni dei giornalisti sull’iniziativa: “Sono momenti importanti che servono per avvicinare i ragazzi alCalcio. Da un pò che giriamo per questo progetto, fa particolarmente piacere a me accompagnare i miei compagni di squadra in giro per la provincia di, poco conosciuta, speriamo presto in altre tappe”.