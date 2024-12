Gamberorosso.it - "Collio bianco da vitigni autoctoni? Non ha senso. Al massimo facciamo la Gran Selezione". Robert Princic risponde ai vignaioli ribelli

A partire dal 2018, un gruppo di produttori del(che oggi sono diventati una decina) ha scelto di distinguersi dagli altri investendo sulla valorizzazione delle uve del territorio: friulano, ribolla gialla e malvasia. È nato così ilda uve autoctone, con tanto di etichetta condivisa, e ben due rappresentanti di questa new wave - Muzic e Cantina Produttori di Cormòns - hanno conquistato i Tre Bicchieri del Gambero Rosso. Di questa novità che apre un serrato dibattito all’interno del consorzio abbiamo parlato con, storico produttore nel, che dal 1997 guida l’azienda di famiglia Gradis’ciutta, dopo gli studi di enologia a Conegliano. Consigliere nel consorzio da quando aveva 20 anni, per un certo periodo ne è stato anche il presidente dopo alcuni celebri predecessori (Attems, Felluga, Venica), ma non ha incarichi nell’attuale organigramma.