Carmelo e Santina Gullotta chi sono i genitori di Leo Gullotta | Mio padre mi ha insegnato tanto

stati idel celebre attore Leo. L’artista siciliano era molto legato a mamma e papà, dei quali conserva ricordi tenerissimi. Suolavorava come pasticcere, mentre mamma si occupava della casa e dei figli. Lui era l’ultimo arrivato e trascorse la sua infanzia nell’amata Catania, nel quartiere Fortino. “Era un quartiere comunque gioioso. In quegli anni, gli anni ‘55 e ‘56, si ricostruiva l’Italia dopo la guerra e tutti quanti lavoravano”, ricordain una bella intervista“Si lavorava, si sorrideva, e si lavorava. Io abitavo in una casa ‘di ringhiera’, in via Calanna, e sotto c’era un cortile. In questo cortile lavoravano anche persone con le “balle”. Per quelli chegiovanissimi e non lo sanno, erano tutte le offerte che venivano dall’America in questo paese preso dalla guerre.