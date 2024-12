Metropolitanmagazine.it - X Factor 2024, atto finale: le ultime assegnazioni e il dibattito aperto da Francamente

Piazza Plebiscito si veste a festa ed è pronta ad ospitare la finalissima di questa edizione di X, che andrà in onda domani, 5 dicembre, dalle ore 21:00. A contendersi la vittoria sarà l’intera squadra di Achille Lauro (che, a prescindere dal risultato, è il trionfatore assoluto di quest’anno, con tre concorrenti su tre ancora in gioco) e Mimì, ultima superstite del team Manuel Agnelli.Super ospite della serata condotta da Giorgia sarà Robbie Williams, che “rivedremo” presto anche al cinema, grazie a Better Man, biopic a lui dedicato, in uscita a gennaio. L’attenzione, tuttavia, è tutta per gli artisti in gara: oltre all’ intensa interprete diciassettenne, fortemente voluta dal frontman degli Afterhours, si sfideranno il malinconico cantautore Lorenzo Salvetti, i pionieri dello chic rock Les Votives e i Patagarri, scoppiettante complesso jazz, vera rivelazione di XF