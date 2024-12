Sport.quotidiano.net - Sport in vetrina: eccellenze in passerella al Premio Le Velo

Leggi su Sport.quotidiano.net

Scarperia, 4 dicembre 2024 - Otto premi per altrettantedelloche hanno raccontato in sintesi le loro storieive, i risultati più importanti e di prestigio ottenuti, i loro programmi per il futuro. La cerimonia di premiazione si è tenuta alla Fattoria Il Palagio di Scarperia, per il 27°Internazionale Le– L’Europa per lo– ideato e organizzato dalla coppia Riccardo Nencini-Leonardo Manzani con la presenza anche quest’anno dei rappresentanti dei comuni del Mugello e il patrocinio dell’Ussi. Nessuno è mancato, con il ciclismo grande protagonista, che ha fatto la parte del leone con metà dei riconoscimenti. Lasi è aperta con ilbeneficenza nel ricordo della collega Paola Leoni, consegnato alla Fondazione Michele Scarponi (presente il fratello Marco) che lavora creando e finanziando progetti che hanno come fine la sicurezza per chi va in bicicletta.