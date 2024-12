Sport.quotidiano.net - Schinina-Bologna, conto alla rovescia. Cresce l’attesa per il match di venerdì

Giovedì mattina, alle 11.30 nella Sala dell’Arengo del Palazzo Municipale, conferenza stampa pubblica e primo incontro viso-a-viso per i protagonisti della grande riunione pugilistica del giorno successivo,alle h.19.30 sul ring del Palapalestre di via Porta Catene, incentrata sull’attesissimoche vedrà il superwelter del team di Massimiliano Duran, l’italo-argentino Federico, difendere dall’assalto dello sfidante ufficiale, l’imbattuto toscano Paolo, la cintura di campione d’Italia conquistata il 22 giugno scorso a Genova contro il duro Mohammed Graich. Come già annunciato, saranno disputati altri sei combattimenti professionistici e due dilettantistici, dove saranno impegnati i migliori atleti di Ferrara, tra i quali Nicolò Amore, Ahmed Obaid, Momo Nasri e Alex Ciupitu, tutti nelle zone altissime della graduatorie nazionali.