Mentire tipico dell’anoressia ho capito tutto troppo tardi Grato alla moglie di Conte | l’ex ds Giorgio Perinetti ricorda la figlia Emanuela

“Èdi questo disturbo negarne l’evidenza, raccontare bugie per continuare a nasconderlo. Abbiamo“. In queste parole c’èil dolore di, storico direttore sportivo del calcio italiano che un anno fa ha perso la, 34 anni, che soffriva di anoressia. “Rimane incomprensibile come una ragazza con la sua energia e i suoi valori sia stata sopraffatta da quelle ombre interiori che le hanno creato un disagio tanto devastante quanto irreparabile”, spiegain una intervista al Corriere della Sera. Nell’ultimo anno sono stati tanti i riconoscimenti ricevuti per, che era un punto di riferimento nel marketing digitale applicato al calcio: “rla serve sopratad affrontare la battaglia ai disturbi alimentari, così diffusi tra i giovani”.