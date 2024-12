Oasport.it - LIVE Olimpia Milano-Stella Rossa, Eurolega basket in DIRETTA: vincere per proseguire la risalita

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:10 Buonasera a tutte le lettrici ed i lettori di OA Sport! Bentrovati alladi, match valevole per la tredicesima giornata dell’di2024!Buongiorno a tutti, amiche ed amici di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alladi, tredicesima giornata dell’di2024! Primo impegno del doppio turno settimanale in Europa, con i meneghini che venerdì sera ospiteranno al Forum l’ASVEL Villeurbanne.I campioni d’Italia provano ad allungare la striscia positiva dopo i tre successi consecutivi contro corazzate del calibro di Partizan Belgrado, Maccabi Tel Aviv e Fenerbahce Istanbul, che hanno consentito all’EA7 Emporio Armani di risalire posizioni in classifica – 6-6 è il record dell’, collocata in dodicesima posizione quindi in piena lotta per la post-season.