Lanazione.it - La ’Run for children’. Classifiche della corsa ma sul gradino più alto ha vinto la solidarietà

Leggi su Lanazione.it

Nuovo successo per la ‘Run fororganizzata domenica dalla Spezia Marathon Dlf, in collaborazione col ComuneSpezia. Nella decima edizionekermesse podistica che raccoglie fondi per il reparto di Pediatria dell’ospedale Sant’Andrea, poco più di 1.300 iscritti, la maggiore parte al segmento non agonistico (oltre ad una sessantina per la Dog for Children, all’ottavo atto), oltre agli agonisti, 171 all’arrivo, per la 5 km su strada valevole per il Campionato regionale masterFidal. Questi i primi dieciclassifica generale: 1) Samuele Angelini (Atletica Arcobaleno) 14’25’’ (campione regionale), 2) Federico Scabini (Accademiatletica) 15’07’’, 3) Andrea Ghia (Cus Genova) 15’34’’, 4) Andrea Bas(Atletica Levante) 15’42’’, 5) Nicola Vanni (Team 42195) 15’52’’, 6) Tommaso Casanova (Sisport) 15’55’’, 7) Mirco Pierotti (Parco Alpi Apuane) 15’59’’, 8) Marco Zunino (Arcobaleno) 16’01’’, 9) Marco Sagramoni (Parco Alpi Apuane) 16’10’’, 10) Mahdi Kouaty (Atletica Spezia) 16’19’’.