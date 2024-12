Ilfattoquotidiano.it - La mamma di Eminem è morta: i rapporti tra madre e figlio erano burrascosi. Il rapper l’aveva attaccata nel 2002 nel brano “Cleaning Out My Closet”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

a 69 anni Debbie Nelson, ladel. La causa della morte non è stata resa nota, ma la donna aveva da tempo un cancro ai polmoni. I due avevano un rapporto burrascoso e non era un mistero. Infatti ilnelin “Out My”. Mentre nella hit “Lose Yourself”, parte della colonna sonora del film “8 Mile”, i sentimenti disembravano essersi placati, facendo riferimento agli “spaghetti della”.Debbie Nelson, nata nel 1955 in una base militare in Kansas, aveva intentato e patteggiato due cause per diffamazione a causa delle dichiarazioni delsu di lei, rilasciate su riviste e talk show radiofonici. E nel suo libro del 2008, dal titolo”MioMarshall, mio” (il vero nome diè Marshall Mathers III, ndr), aveva cercato di mettere le cose in chiaro fornendo ai lettori i dettagli sui primi anni della vita del, dicendo che secondo lei aveva dimenticato i bei momenti passati insieme.